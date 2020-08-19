СМИ: Антимонопольщики займутся проблемой инфраструктурного сбора в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время займется выяснением ценообразования такой услуги, предоставляемой аэропортами, как инфраструктурный сбор, передают "Известия" со ссылкой на собственнные источники. По плану антимонопольщиков, в обозримом будущем аэропорты вынуждены будут обосновывать тот или иной тариф, чтобы не происходило завышения цен на недискриминационный доступ к инфраструктуре. Примечательно, что, как пишет газета, об этом ведомство попросили сами авиакомпании - в частности, "Россия" и S7.

"Доступ к инфраструктуре должен по умолчанию предоставляться потребителям <...>. Тем более расходы на инфраструктуру уже заложены в ставках аэропортовых сборов, в том числе регулируемых со стороны ФАС России. Введение дополнительного сбора "за доступ" приведет к тому, что авиакомпании и их пассажиры будут вынуждены платить дважды", - считают представители последней.

В свою очередь, по мнению представителей "России", список требований аэропортов к независимым операторам наземного обслуживания чрезмерен и нуждается в сокращении.

Сбор, о котором идет речь, уже вовсю взимается с пассажиров в "Домодедово" и "Пулково".