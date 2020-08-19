Павловский: В Белоруссии возникло двоевластие, а модератора для переговоров нет

Политолог Глеб Павловский, оценивая силы противоборствующих в Белоруссии политических сил, пришел к выводу, что сегодня имеет место самое настоящее двоевластие, аналогов которому в России за минувшие сто лет он смог найти всего два: в 1990 и 1993 годах. Главной сложностью ситуации ему представляется отсутствие потенциального переговорщика между сторонами: он не видит такого человека ни внутри страны, ни за ее пределами, имея в виду как российское руководство, так и Евросоюз. Последний, отметил Павловский, отказался признавать результаты выборов и считать Александра Лукашенко легитимным президентом, однако ничего не сказал ни о какой другой кандидатуре.

"Появится президент Тихановская, которую, как они [Евросоюз] боятся, не признают никакие институты власти в Белоруссии. Что они будут делать? Им нужен какой-то модератор процесса. Если не появляется такая сила, то происходит то, что в Петрограде произошло в 17-м году с двоевластием: кто-то просто силой решает вопрос. Модератора нет пока, и Лукашенко его не приглашает и не пригласит. Путин не хочет выступать в этом качестве, и не факт, что он был бы принят. А оппозиция пока неспособна сформировать переговорную сторону", - уточнил он свою позицию в интервью "Эху Москвы".

Эксперта беспокоят еще как минимум две вещи: сравнительно малая численность и разрозненность бастующих рабочих, а также возможный в связи с политическим кризисом раскол вооруженных сил - "это то, чего, насколько я понимаю, не хочет никто".

Напомним, что уличные выступления белорусов во многих городах не утихают с 9 августа - дня выборов, результаты которых не признали ни протестующие, ни ряд западных стран. Демонстранты считают победителем выборов Светлану Тихановскую, тогда как ЦИК присудил победу с 80-процентным результатом в шестой раз подряд Александру Лукашенко. Характерно, что Тихановская после этой электоральной процедуры была вынуждена эмигрировать.

Фото: Глеб Павловский / Facebook