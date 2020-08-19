18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:44

Защитники здания вокзала в Токсово празднуют тактическую победу

фото ЗакС политика Защитники здания вокзала в Токсово празднуют тактическую победу

Защитники исторического здания, в котором размещается вокзал железнодорожной станции Токсово, сообщили о радостном для себя известии: РЖД отменила государственный заказ на его снос. Впрочем, для депутата ЗакСа Бориса Вишневского пока это только частичная победа.

"Наши требования остаются прежними: признать здание вокзала выявленным объектом культурного наследия, включить его в реестр ОКН, бережно отреставрировать и полностью восстановить его исторический облик", - приводит его слова пресс-служба "Яблока".

В 2008 году деревянное здание вокзала, построенного по финскому проекту в 1916-1917 годах, реконструировали и обшили современными материалами, что, по мнению значительной части градозащитного сообщества, изуродовало оригинал. В апреле нынешнего года стало известно о планах государства и вовсе избавиться от здания, после чего появилась электронная петиция, которую подписали более 1700 граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:47 Защитники леса в Репино направили протестные подписи в ЗакС и главе КГА

12:21 В Петербурге резко вырос спрос на свадебные товары

11:44 Защитники здания вокзала в Токсово празднуют тактическую победу

11:17 Минимально допустимую площадь для петербургских баров могут сократить вдвое

10:59 В России - 4828 новых инфицирований коронавирусом, в Петербурге - 162

10:40 Единоросс Ваймер поспособствовал ремонту детсада в Курортном районе

10:21 Тихановская призвала ЕС к непризнанию результатов белорусских выборов

9:57 Павловский: В Белоруссии возникло двоевластие, а модератора для переговоров нет

9:30 СМИ: Антимонопольщики займутся проблемой инфраструктурного сбора в аэропортах

18 августа, 20:54 Создателям национальных фильмов в Петербурге отложили дедлайн

18 августа, 20:20 Шлосберг: Лукашенко никогда не поймет главной причины протестов

18 августа, 19:51 Смольный: Средняя зарплата петербуржцев превышает 65 тысяч рублей

18 августа, 19:28 "Новокрестовская" официально стала станцией "Зенит"

18 августа, 19:18 Смольный не стал вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ

18 августа, 19:04 Сухенко отчитался о 3,7 млн рублей дохода за 2019 год

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru