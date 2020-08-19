Защитники здания вокзала в Токсово празднуют тактическую победу

Защитники исторического здания, в котором размещается вокзал железнодорожной станции Токсово, сообщили о радостном для себя известии: РЖД отменила государственный заказ на его снос. Впрочем, для депутата ЗакСа Бориса Вишневского пока это только частичная победа.

"Наши требования остаются прежними: признать здание вокзала выявленным объектом культурного наследия, включить его в реестр ОКН, бережно отреставрировать и полностью восстановить его исторический облик", - приводит его слова пресс-служба "Яблока".

В 2008 году деревянное здание вокзала, построенного по финскому проекту в 1916-1917 годах, реконструировали и обшили современными материалами, что, по мнению значительной части градозащитного сообщества, изуродовало оригинал. В апреле нынешнего года стало известно о планах государства и вовсе избавиться от здания, после чего появилась электронная петиция, которую подписали более 1700 граждан.

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