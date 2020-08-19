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12:47

Защитники леса в Репино направили протестные подписи в ЗакС и главе КГА

фото ЗакС политика Защитники леса в Репино направили протестные подписи в ЗакС и главе КГА

Противники возможной застройки на территории леса в Репино передали свое обращение к депутатам ЗакСа в Мариинский дворец, а также главному архитектору Петербурга Владимиру Григорьеву, сообщает паблик "Зеленая коалиция". Обращение сопровождено подписями, в том числе "звездными": на стороне активистов выступают музыканты Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Максим Леонидов, дирижер Валерий Гергиев, писатель Валерий Попов. Всего подписей более 500.

Основания для беспокойства и протеста появились в начале лета после опубликования распоряжения КГА "О подготовке проекта межевания и изменений в проект планировки территории", касающегося Дома кинематографистов в Репино и прилегающему к нему участку векового елового леса, который не входит в состав Комаровского лесничества. Особенность именно этого зеленого участка состоит в том, что это единственный общедоступный клочок леса в пределах Репино.

"Дело в том, что подготовкой проекта межевания данной территории занимается ООО "Курорт Девелопмент" Михаила Миропольского, давно знакомое жителям посёлка. В 2018 году данная компания уже пыталась добиться разрешения на строительство конно-спортивного клуба на месте леса. Но тогда после скандальных общественных слушаний КГА отказало ООО "Курорт девелопмент" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования данного участка – "спорт"", - говорится в сообществе.

Активисты всерьез опасаются, что сейчас будет предпринята вторая попытка строительства конного клуба. Дополнительно их смущает молчание по данному вопросу со стороны чиновников из администрации Курортного района.

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