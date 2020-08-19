Активист повис под Троицким мостом в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

Петербургский политический активист Павел Крисевич решил оригинальным образом поддержать осужденных фигурантов дела "Нового величия", прицепив себя тросом к опоре Троицкого моста, вскоре после чего сорвался и упал в воду. Молодому человеку смогли помочь люди на проплывавшем мимо пассажирском судне.

"Это мой манифест, отражающийся белой точкой в Неве, чтобы затем засиять свободой на небе всем остальным", - такими словами, которые приводит Sotavision, предварил он перфоманс.

Ранее Крисевич приковывал себя к ограде возле здания суда, где проходил другой резонансный политический процесс - по делу "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Напомним, что членов организации "Новое величие" осудили за экстремистскую деятельность и попытку свержения госстроя. Главные фигуранты дела получили от 6 до 7 лет лишения свободы. Правозащитники в основной своей массе полагают, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

Фото: Sotavision