Петербургские комсомольцы объявили сбор средств в поддержку пострадавших в КНДР Участники петербургского отделения ЛКСМ (молодежное крыло КПРФ) в соцсетях призвали жителей города поддержать материально жителей Северной Кореи, пострадавших от наводнения. Сбор пожертвований они взяли на себя. Собранные деньги планируется направить на обеспечение корейцев гуманитарной помощью. Из-за масштабного наводнения, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, оказались затоплены почти 40 тыс. га рисовых полей. Более 16 тыс. жилых домов и около 630 общественных зданий в КНДР оказались под водой, либо были разрушены. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен