Жириновского не пустили в СИЗО к Фургалу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог встретиться в столичном следственном изоляторе "Лефортово" со своим однопартийцем, экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, арестованным по обвинению в организации убийств, сообщает "Интерфакс". Теперь он намерен добиваться отстранения начальника тюрьмы.

"Мы не будем здесь стоять днями и годами, мы добьемся того, чтобы этому полковнику дали задание пропустить нас в камеры на встречу с Фургалом", - приводится цитата политика.

По словам Жириновского, он приехал к соратнику "как в больницу, а не посмотреть на здание", и считает отказ в посещении камеры грубым нарушением законодательства.

Напомним, что из-за ареста Фургала, находившегося на тот момент в должности и этапированного в столицу, в Хабаровске уже 40-й день на улицу выходят манифестанты, требующие честного и открытого суда над своим избранником в родном городе. Не устраивает их также фигура врио губернатора, присланного из Кремля - Михаила Дегтярева, который известен своими экстравагантными законодательными инициативами.