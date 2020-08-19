Песков заявил, что Белоруссия пока не нуждается в российской военной помощи

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков развеял слухи о готовности России помочь вооруженными силами белорусскому руководству, попавшему в политический кризис после выборов главы государства, которые прошли 9 августа. Чиновник дал понять, что такая возможность всегда имеется в запасе, но для нее не настал подходящий момент.

"Что касается договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности и, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет", - прояснил он позицию Кремля в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

Он также повторил уже звучавшую на официальном уровне мысль о недопустимости некоего заграничного вмешательства в белорусскую ситуацию, которое, по словам Пескова, уже вовсю происходит в настоящем времени.

Напомним, что объявленную Центризбиркомом победу Александра Лукашенко с 80-процентным результатом в условиях, когда его основные соперники находились либо в тюрьме, либо в эмиграции, не признали ни десятки тысяч уличных демонстрантов, ни европейские страны. В стране растет забастовочное движение, а считающая себя истинным победителем президентских выборов Светлана Тихановская, находящаяся в изгнании, организовала координационный совет оппозиции.