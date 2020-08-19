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14:36

Шишлов ждет уголовных дел против членов ИКМО, не выдающих мандатов победителям выборов

фото ЗакС политика Шишлов ждет уголовных дел против членов ИКМО, не выдающих мандатов победителям выборов

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов считает, что избиркомы, вопреки решению судов не выдающие мандаты победившим на прошлогодних муниципальных выборах кандидатам, должны быть наказаны. Уполномоченный по правам человека в Петербурге хочет, чтобы такие случаи были тщательно проверены компетентными органами, а виновники привлечены к ответственности.

Шишлов на своем сайте напоминает, что ситуация остается неразрешенной в МО "Ланское" (в прошлом - "Черная речка") и МО "Московская застава", а в МО "№7" и МО "Остров Декабристов" избиркомы послушались судов совсем недавно.

Омбудсмен также подчеркивает, что речь в данном случае может идти о статье 315 УК, и что прописанное ею деяние характеризуется как носящее "злостный характер". С учетом того, что привлекать за неисполнение судебных решений вправе приставы, Шишлов обратился именно в петербургское управление ФССП. Он просит специалистов ведомства дать ситуации в МО № 7, "Новоизмайловское" и "Остров Декабристов"  правовую оценку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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