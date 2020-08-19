До конца года в Петербурге появится более ста новых троллейбусов

Петербургский губернатор Александр Беглов объявил о том, что в течение нынешнего года город должен будет получить свыше ста новых троллейбусов, передает пресс-служба Смольного. В их число войдут 20 длинных вместительные "гармошек", чего не происходило в течение семи последних лет, и 87 современных троллейбусов марки "Адмирал". Увеличат также число троллейбусов, способных часть пути следовать без подключения к электропроводам.

"Кроме закупки и обновления подвижного состава требуется реконструкция и ремонт инфраструктуры - электрических сетей и трамвайных рельсов", - произнес Беглов.

По его оценке, Петербург представляет собой самый передовой город в стране с точки зрения развития и использования троллейбусной сети.

Интересно, что в августе ФАС нашла нарушения, касающиеся закупки Смольным троллейбусов, и оценила сумму возможного ущерба в 1 млрд рублей.

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