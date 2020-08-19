Глава комитета по соцполитике Петербурга отчитался о 2,7 млн рублей годового дохода

Комитет по социальной политике Петербурга 19 августа опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников. Глава ведомства Александр Ржаненков, согласно документу, сохранил свои доходы на уровне 2018 года.

Сведения о Ржаненкове и его супруги за 2019 год до копейки соответствуют данным из прошлогоднего отчета комитета. Глава ведомства снова задекларировал 2 710 446 рублей и 47 копеек, а его жена 633 189 рубля и 34 копейки. У Александра Ржаненкова и его супруги в собственности числятся доли в квартире, два земельных участка и дом. Ездит чиновник на автомобиле Volvo XC90 2010.

Первый заместитель председателя комитета по соцполитике Галина Колосова отчиталась о 2,6 млн рублей дохода. Заработки заместителей главы ведомства Александра Любимова и Дмитрия Буйневича не превышают 2 млн рублей. А вот доходы Елены Фидриковой выросли за год более чем на 7 млн рублей. Она задекларировала 9 млн рублей. За минувший год чиновница избавилась от автомобиля Volvo XC60 и стала владелецей квартиры площадью 28 кв.м.

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