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16:43

Глава комитета по молодежной политике Петербурга заработала 2,4 млн рублей за год

фото ЗакС политика Глава комитета по молодежной политике Петербурга заработала 2,4 млн рублей за год

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга впервые опубликовал сведения о доходах Юлии Аблец, возглавляющей ведомство с января 2019 года. 

Чиновница отчиталась о 2,4 млн рублей дохода. Вместе с мужем Аблец владеет двумя квартирами площадью 119 и 68 кв.метров. Кроме того у нее есть квартира в пользовании. Супруг главы комитета указал доход в 2,8 млн рублей. Он также является владельцем земельного участка, дома и автомобилей Opel Astra и Skoda Kodiaq. 

Первый заместитель председателя комитета Богдан Заставный задекларировал 2,2 млн рублей дохода за 2019 год. В списке его недвижимости доли в двух квартирах, садовом доме и земельном участке. А у его супруги есть четыре собственных квартиры, дом и участок. Оба они ездят, судя по документу, на автомобилях Volvo. 

 

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