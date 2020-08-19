Глава комитета по молодежной политике Петербурга заработала 2,4 млн рублей за год

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга впервые опубликовал сведения о доходах Юлии Аблец, возглавляющей ведомство с января 2019 года.

Чиновница отчиталась о 2,4 млн рублей дохода. Вместе с мужем Аблец владеет двумя квартирами площадью 119 и 68 кв.метров. Кроме того у нее есть квартира в пользовании. Супруг главы комитета указал доход в 2,8 млн рублей. Он также является владельцем земельного участка, дома и автомобилей Opel Astra и Skoda Kodiaq.

Первый заместитель председателя комитета Богдан Заставный задекларировал 2,2 млн рублей дохода за 2019 год. В списке его недвижимости доли в двух квартирах, садовом доме и земельном участке. А у его супруги есть четыре собственных квартиры, дом и участок. Оба они ездят, судя по документу, на автомобилях Volvo.