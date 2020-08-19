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17:04

ЕС не признал выборы в Белоруссии и решил ввести санкции против фальсификаторов и силовиков

фото ЗакС политика ЕС не признал выборы в Белоруссии и решил ввести санкции против фальсификаторов и силовиков

Главы государств Евросоюза не признают результаты прошедших в Белоруссии выборов президента республики, известила канцлер Германии постфактум прошедшего в штаб-квартире ЕС экстренного саммита. 

ЕС призывает руководство страны отказаться от насилия, применяемого по отношению к мирным демонстрантам, и пойти на конструктивный диалог с оппозицией. В качестве гуманитарной помощи народу Белоруссии будет выделено 53 млн евро.

По мнению Меркель, белорусы сами должны определить путь, по которому в дальнейшем будет развиваться республика. Также чиновница указала на недопустимость сторонней интервенции во внутренние дела страны.

Кроме того, Евросоюз вводить санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и силовиков, устраивавших побои демонстрантов. В дальнейшем, заключила Меркель, будет рассмотрена возможность внести в санкционный список самого Александра Лукашенко.

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