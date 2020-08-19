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17:36

Казанский суд арестовал поддержавшего хабаровские протесты активиста

фото ЗакС политика Казанский суд арестовал поддержавшего хабаровские протесты активиста

Вахитовский райсуд Казани отправил на 7-суточный административный арест местного активиста Андрея Бояршинова за его участие в акции солидарности с хабаровскими протестами, уведомил он "МБХ медиа".

"Суд прошел как обычно. Одиночное пикетирование признали совокупностью актов пикетирования тремя людьми, которые были объединены общим умыслом, замыслом и дали семь суток. К правосудие данное действие не имеет никакого отношения, ничего нового. Видимо, будем дальше готовить заявление в ЕСПЧ", - поделился активист.

Бояршинову инкриминировали организацию несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

1 августа жители разных российских городов вышли на улицы для того, чтобы выразить солидарность хабаровским протестам. По всей стране задержали не менее 66 человек, 22 из которых - в Петербурге. В Казани в автозаки попали шестеро граждан, в числе которых был также ребенок.

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