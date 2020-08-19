Беглов велел школам соблюдать строгие санитарные правила, "пока вирус не отступит"

Петербургский градоначальник Александр Беглов наказал руководителям городских школ с начала учебного семестра четко следовать установленным Роспотребнадзором правилам, информирует пресс-служба Смольного.

"Пока вирус не отступит, всем учебным заведениям придется соблюдать строгие санитарные правила", - поручил губернатор.

Городской глава напомнил также, что согласно поручению президента всем учащимся начальных классов должно быть на безвозмездной основе предоставлены горячие обеды.

В текущем году из-за коронавируса 1 сентября на линейки в петербургских школах приглашены только ученики 1-х и 11-х классов.

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