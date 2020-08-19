Акционеры "Метростроя" не стали обновлять состав членов совета директоров

На состоявшемся собрании акционеров ОАО "Метрострой" не произошло переизбрания членов совета директоров, оповестили в пресс-службе компании.

Несмотря на то, что вопрос был в повестке, необходимого кворума по нему собрано не было.

"К дате и времени проведения собрания необходимый кворум имелся только по одному вопросу [повестки] - избрание членов ревизионной комиссии", - отмечается в комментарии компании, опубликованном "ВКонтакте".

Ранее акционеры заблокировали вопрос досрочной отставки директора ОАО, экс-руководителя КРТИ Сергея Харлашкина. Инициатива о переназначении главы подрядной организации принадлежала её совладельцу Ольге Александровой – невестке экс-главы "Метростроя" Вадима Александрова. Ей, напомним, принадлежит 13,63% бумаг ОАО. Она предлагала кандидатуру выходца из структур бизнесмена Геннадия Тимченко Константина Ерошенко.

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