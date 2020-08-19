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18:51

Беглов предоставил субсидии издательским НКО с патриотическим уклоном

фото ЗакС политика Беглов предоставил субсидии издательским НКО с патриотическим уклоном

Петербургский глава Александр Беглов узаконил своей подписью постановление правительства города, уточняющее порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, занимающимся издательскими проектами, оповестили в Смольном.

Дотации выдаются на конкурсной основе. Отбор будет проходить в девяти номинациях - художественная, детская, научная, учебная литература и другие. 

Размер субсидии составляет 10 млн рублей.

Деньги предоставят издательским НКО, реализующим проекты на патриотическую тематику, а именно - посвященные воспитанию молодежи, направленные на популяризацию фактов из истории России, а также привлекающие внимание аудитории к развитию социально-экономического, политического и культурного положения страны в целом и Северной столицы - в частности.

По экземпляру каждой работы необходимо будет передать в Центральную городскую публичную библиотеку имени Маяковского.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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