Горсуд разрешил совету МО "Смольнинское" не спешить с назначением главы местной администрации

Городской суд Петербурга 19 августа удовлетворил апелляцию муниципального совета МО "Смольнинское", согласно которой они могут объявить новый конкурс на должность главы местной администрации, а не выбирать из имевшихся ранее претендентов, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Дмитрий Балтруков.

По итогу объявленного еще зимой конкурса на должность главы местной администрации на выбор членов совета было представлено две кандидатуры: заместитель главы администрации Владимир Королев и юрист МО "Смольнинское" Вадим Овчинников. Еще девятерых претендентов отсеяла конкурсная комиссия. Большинство депутатов посчитали, что это неправильно и отказались голосовать. Королев получил четыре голоса, а Овчинников ноль.

Оба кандидата в главы пожаловались на бездействие совета в Смольнинский районный суд, который 19 мая обязал мундепов назначить главу местной администрации в течение месяца. По словам Балтрукова, предлагалось провести альтернативное голосование и выбрать победителя из двух имевшихся претендентов. Однако Горсуд отменил это решение.

Балтруков отметил, что новый конкурс на должность главы местной администрации в МО "Смольнинское" планируют объявить в сентябре.