Кудрин: За два предыдущих года жильём обеспечили лишь 9% инвалидов

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин отчитался перед Владимиром Путиным о том, как проходит процесс предоставления положенного по закону жилья инвалидам, информирует пресс-служба Кремля.

"К сожалению, только 3 процента очереди в прошлом году было удовлетворено новым жильем, в позапрошлом году - 6 процентов. Пока темпы недостаточны, для того чтобы удовлетворить законные требования и выполнить обязательства РФ", - констатировал Кудрин.

По состоянию на 2017 год в России было официально зарегистрировано 11,5 млн недееспособных граждан.

Кроме того, глава Счетной палаты поведал о расходовании бюджетных средств.

"Около 50 миллиардов рублей - это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", - подытожил Кудрин.