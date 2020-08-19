Фигурант дела "Сети"* добивается компенсации от ФСИН

Осужденный по петербургской части дела "Сети"* анархист Юлий Бояршинов требует более 430 тысяч рублей компенсации за условия содержания в СИЗО-6 "Горелово". Ломоносовский районный суд Ленобласти начал рассматривать его иск к изолятору и ФСИН 19 августа. Параллельно другой фигурант того же дела Виктор Филинков добился начала доследственной проверки следователя пензенского УФСБ.

на фото: Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (автор Евгения Кулакова)

Камера с выбитыми окнами

Ломоносовский районный суд Петербурга 19 августа провел предварительное заседание по иску фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова к Федеральной службе исполнения наказания России, управлению ФСИН по Петербургу и Ленобласти и Следственному изолятору № 6 "Горелово". В этом СИЗО он провел пять месяцев 2018 года и неоднократно рассказывал защитникам и своим близким о "пыточных" условиях содержания. Теперь он пытается получить денежную компенсацию. По словам адвоката Бояршинова Ольги Кривонос, речь идет о сумме, эквивалентной 5 тысячам евро. По курсу на 19 августа это 437 тысяч рублей.

29-летний промышленный альпинист Бояршинов 22 июня получил 5,5 лет колонии общего режима по статьям об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ). Взрывчатое вещество - это найденная у него банка дымного пороха, а террористическое сообщество - "Сеть", которая, по версии ФСБ, была законспирированной организацией леворадикалов. Осужденным по делу "Сети" в Петербурге и Пензе вменили проведение в 2016-2017 годах совместных тренировок с макетами оружия и предполагаемое намерение атаковать офисы "Единой России", военкоматы, полицейские отделения и другие госучреждения.

Бояршинов хоть и признал вину перед началом основного судебного процесса, неоднократно заявлял, что никаких атак он и люди, с которыми он тренировался не планировали. По его словам, он начал изучать навыки самообороны и обращения с оружием под впечатлением от украинского Майдана 2014 года, для того, чтобы в случае дестабилизации обстановки в стране суметь дать отпор ультраправым.

Оказавшийся на скамье подсудимых вместе с Бояршиновым 25-летний программист Виктор Филинков вину так и не признал и получил 7 лет по той же части 2 статьи 205.4 УК. Несколько раз он заявлял о пытках во время задержания в январе 2018 года. Бояршинов о физическом насилии со стороны силовиков не сообщал, но рассказал сотрудницам Общественной наблюдательной комиссии об условиях своего содержания в СИЗО "Горелово". Сейчас этот изолятор в своем прежнем виде уже не функционирует. Его закрыли в апреле 2020 года. На территории СИЗО продолжает действовать туберкулезная больница для заключенных, также известно, что там же находится обсерватор - туда, в частности, в июле на две недели помещали ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, которого обвиняют в оправдании терроризма за репосты "ВКонтакте".

Но два с половиной года назад СИЗО "Горелово" работало на полную. В правозащитной среде в то время его часто называли "пыточным". Туда анархиста Бояршинова перевели 12 февраля 2018 года, после того как он отказался давать показания сотрудникам ФСБ, воспользовавшись 51 статьей Конституции. До этого его около трех недель содержали в "Крестах-2".

Судя по протоколу опроса ОНК, содержание которого представила "Медиазона", Бояршинова держали в переполненной камере, сокамерники неоднократно избивали его и заставили сфотографироваться с сигаретой в зубах после того как он попросил перевести его в камеру, где не курят. Родители анархиста также рассказывали, что после "заселения" в СИЗО ему какое-то время, несмотря на выбитые окна в камере, приходилось спать на полу, так как камера была переполнена, из-за этого Бояршинов заболел, но лекарства своевременно не получал.

Ломоносов вместо ЕСПЧ

Летом 2018 года адвокат Кривонос обжаловала условия содержания в СИЗО-6 в Ломоносовском районном суде. Она рассказала ЗАКС.Ру, что специально подала иск пока ее подзащитного в рамках следственных действий этапировали в Пензу, чтобы на него не оказали давление сокамерники. Суд признал условия содержания Бояршинова в гореловском изоляторе допустимыми. После апелляции дело направили на новое рассмотрение, но опять-таки в удовлетворении иска было отказано. По возвращению в Петербург Бояршинова поместили в СИЗО-3 в центре города, условия там оказались на порядок лучше. Осужденный до сих пор находится в этом изоляторе, ожидая апелляции по своему уголовному делу. По словам адвоката, взыскать компенсацию в рамках первого судебного разбирательства было невозможно.

- На тот момент эффективного способа восстановления права не существовало. Суд в своем решении написал, что [в работе СИЗО №6] есть формальные нарушения, но восстановить право они не могут, поэтому и удовлетворить иск они не могут. То есть нельзя было заявить требование о получении компенсации, - объяснила Кривонос.

В декабре 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий содержащимся под стражей подозреваемым и обвиняемым получать денежные компенсации за нарушение условий содержания. https://rg.ru/2019/12/31/fz-494-dok.html Инициатива была принята в том числе чтобы снизить расходы федерального бюджета - ожидается, что российские суды будут назначать меньшие компенсации, чем Европейский суд по правам человека.

Уже после вступления в силу этого закона адвокат Кривонос получила от ЕСПЧ отказ на просьбу рассмотреть обращение на тему компенсации Бояршинову. Европейский суд жалобу зарегистрировал, но потом направил истца в российский суд первой инстанции, сославшись на то, что в стране теперь появился "новый эффективный закон".

Теперь адвокат вернулась в Ломоносовский районный суд. В ходе предварительного заседания она истребовала материалы уже рассмотренного дела по иску Бояршинова двухлетней давности. По словам Кривонос, среди них есть сведения, которые, в частности, помогают доказать, что камеры были переполнены.

- К примеру, в материалах дела, которое уже было рассмотрено, указана выписка, где указано количество спальных мест в камере, где содержался Бояршинов. Я полагаю эти обстоятельства имеют существенные значения, - заявила адвокат в суде.

Представитель ответчика Илья Павлов ходатайствовал о приобщении к материалам текущего дела своего отзыва. По его словам, в отзыве говорится, что доводы, указанные в исковом заявлении, уже были рассмотрены в ходе предыдущего судебного разбирательства и суд встал на сторону ответчика.

Продолжение слушания назначено на 28 сентября. К этому времени суд должен рассмотреть возможность участия в нем самого Бояршинова - с помощью видеоконференцсвязи. Об августовском заседании истца уведомили повесткой, но связаться с ним не смогли.

Проверка следователя

Есть новости и от другого осужденного по делу "Сети" анархиста Виктора Филинкова. Его адвокат Виталий Черкасов накануне сообщил, что по заявлению его подзащитного началась доследственная проверка старшего следователя УФСБ по Пензенской области Валерия Токарева. Филинков и Черкасов полагают, что Токарев мог сфальсифицировать протоколы следственных действий.

"Только один пример! В протоколе осмотра предметов, который следователь Токарев предоставил по запросу питерских коллег, указано: одно из доказательств существования терсообщества "Сеть" - файл "Съезд (2017)" был обнаружен в ноутбуке "Леново" Ильи Шакурского. А в материалах пензенского дела "Сети" имеется другой и более ранний протокол осмотр этих предметов, где указано: в ноутбуке "Леново" Шакурского "информации, имеющей значение для расследования уголовного дела не установлено", - написал Черкасов в Facebook.

Адвокат рассказал ЗАКС.Ру, что узнал о проверке из обращения Военного следственного отдела СК по Санкт-Петербургскому гарнизону, сотрудники которого пригласили его для опроса. Общаться Черкасов отказался, сославшись на то, что поскольку заявление на Токарева писал Филинков, то опрашивать нужно Филинкова, в присутствии защитников.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России

Сергей Еремеев