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19 августа, 20:27

Меркель дважды безуспешно пыталась созвониться с Лукашенко

фото ЗакС политика Меркель дважды безуспешно пыталась созвониться с Лукашенко

Немецкий канцлер Ангела Меркель известила, что её белорусский коллега Александр Лукашенко дважды отказался вести с ней телефонный диалог, делится РИА "Новости".

"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся", - сообщил Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств государств Евросоюза.

Канцлер подытожила, что в таком случае она не может выступать посредником в дискуссии ЕС с Белоруссией, однако, не смотря на данное обстоятельство, будет сделано всё возможное для продвижения национального диалога. 

Ранее сегодня стало известно, что главы государств Евросоюза не признают результаты прошедших в Белоруссии выборов президента республики и вводят санкции в отношении фальсификаторов процесса и силовиков, принимавших участие в избиваниях мирных демонстрантов.

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