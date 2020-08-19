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19 августа, 20:51

"Как в фильме "Терминатор 3": Адвокаты Ефремова заявили, что его машиной могли управлять хакеры

фото ЗакС политика "Как в фильме "Терминатор 3": Адвокаты Ефремова заявили, что его машиной могли управлять хакеры

Адвокаты участника смертельного ДТП Михаила Ефремова на последнем заседании предоставили отзыв Юрия Фиалко на проведенную следствием экспертизу об аварии, сообщает Znak.com.

В заключении независимый эксперт отмечает, что ведущие дело представители СК не учли некоторые, в том числе весьма "изысканные", по мнению Фиалко, обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

Апеллируя к обозначенному отзыву, защитник Ефремова Эльман Пашаев указал, что в следственной экспертизе не были учтены все версии произошедшего. В частности, заявили он, автомобилем актера могли управлять некие хакеры через спутник - "как фильме "Терминатор 3", кроме того, его могли ослепить лазером или каким-то образом вбросить яды в системы кондиционирования машины.

Фиалко полагает, что в совокупности обозначенные причины и могли послужить поводом для ДТП.

Несмотря на одиозность утверждений эксперта, его заключение было приобщено к материалам разбирательства.

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее у актёра в суде случился инсульт, однако после кратковременной госпитализации его выписали.

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