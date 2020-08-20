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10:43

Подтверждено 4785 новых случаев заражения COVID-19: в Петербурге - 160

фото ЗакС политика Подтверждено 4785 новых случаев заражения COVID-19: в Петербурге - 160

Оперативный штаб обновил информацию о количестве новых заражений коронавирусной инфекцией среди россиян: так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у ещё 4785 человек, проживающих в 84 регионах РФ. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии официально известно о 942 106 заразившихся.

Зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период с начала распространения болезни скончались 116 099 граждан.

Наибольшее количество новых случаев в Москве - 688, Петербурге - 160, Московской области - 157, Свердловской области - 139, Ставропольском крае - 132.

За сутки вылечились ещё 6090 человек; общее количество выздоровевших пациентов достигло отметки 755 513.

В Северной столице от коронавируса погибли ещё 15 пациентов (всего с начала пандемии - 2308), а излечились - 83 (всего - 24 876).

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