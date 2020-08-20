Лжеминеры "атаковали" Ленинградскую АЭС в Сосновом Бору

Днем ранее на пульт петербургского полицейского главка поступило сообщение от московских коллег о якобы заложенной на территории Ленинградской АЭС бомбе, делится 78.ru. Постфактум проверки выяснилось, что никакого взрывного устройства на атомной станции не было.

Накануне столичные правоохранители получили письмо, в котором сообщалось о якобы минировании АЭС. В ходе осмотра петербургские полицейские никаких подозрительных объектов в учреждении не нашли. Эвакуацию сотрудников станции превентивно решили не проводить.

На прошлой неделе снова активизировались мошенники, систематически уведомлявшие различные государственные учреждения - например, аэропорт "Пулково" - о минировании. Угрозы ни разу не подтверждались.