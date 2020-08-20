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20 августа, 12:05

Осужденному фигуранту "московского дела" Жукову отказали в УДО

фото ЗакС политика Осужденному фигуранту "московского дела" Жукову отказали в УДО

В Нижнем Тагиле суд отказал осужденному фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову в условно-досрочном освобождении, уведомляет "Урал. МБХ медиа".

Адвокат "Агоры" Алексей Бушмаков пояснил, что мужчине не согласовали УДО, так как он "не достиг цели исправления". "Обжаловать, безусловно, будем в суд апелляционной инстанции", - добавил защитник.

Ранее Кирилл Жуков обратился с жалобой в ЕСПЧ. 

Молодой человек отбывает трехлетний срок в нижнетагильской колонии общего режима за то, что посмел прикоснуться во время силового разгона митинга 27 июля 2019 года к забралу шлема омоновца. Характерно, что судья в ходе процесса заявляла, что Жуков "нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем".

На прошлогодних летних митингах демонстранты требовали от власти проведения честных выборов и допуска всех кандидатов.

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