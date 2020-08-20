Беглов заявил о миллионах петербуржцев, уехавших в область во время пандемии

Практика взаимодействия Петербурга и Ленинградской области по оказанию медпомощи в период распространения COVID-19 была успешной, решили участники заседания Координационного совета двух регионов, которое сострялось 20 августа.

В заседании приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также ряд чиновников региональных администраций.

Беглов отметил, что власти двух субъектов федерации во время распространения коронавирусной инфекции действовали слаженно, что помогло преодолеть пандемию. Он подчеркнул, что добиться этого удалось без закрытия границ между регионами. По его словам, за последние месяцы 2,5 миллиона жителей выехали из города в Ленобласть. Отметим, что это почти половина петербуржцев.

Дрозденко заявил, что механизмы взаимодействия нужно сохранить в ожидании второй волны коронавируса.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что с 1 марта в городских стационарах находились 2115 жителей Ленобласти с подозрением на коронавирус. У 552 из них лабораторно подтвердился COVID-19, добавил глава комитета. По его словам, с начала марта скончались 6 пациентов больницы имени Боткина, прописанных в 47 регионе. В то же время, на территории Ленобласти оказывали медпомощь пациентам, застрахованным в Петербурге.

Сергей Еремеев

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