ЛГБТ-активистке Цветковой снизили штраф, назначенный за картинку "ВКонтакте"

Комсомольско-амурский суд апелляционной инстанции снизил с 75 до 50 тысяч рублей штраф, назначенный ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой за опубликованную "ВКонтакте" картинку с надписью "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи", поделилась девушка в разговоре с "МБХ медиа".

"Там было много нарушений в первоначальном решении суда. Удалось нам добиться пока только снижения. Так как это была вторая административная статья, то штраф выписали больше, чем в первый раз. И вот сейчас удалось его снизить. Сегодня буквально только узнали, я пока даже не получила постановление на руки. Мы идем в кассацию и дальше, если ничего не меняется, то в ЕСПЧ", - поделилась Цветкова.

Также, напомним, на Цветкову заведено уголовное дело: ее обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Сообщества посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.