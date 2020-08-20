Врач - о состоянии Навального: Реально занимаемся спасением его жизни

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Анатолий Калиниченко, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, вышел к журналистам и поведал о его состоянии здоровья.

"Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то что бы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", - заявил в разговоре с прессой Калиниченко, которого цитирует "Медуза".

При этом врач не стал говорить ни о предварительном диагнозе оппозиционера, ни о том, что могло послужить причиной.

Напомним, политику стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в городскую больницу №1. Пассажиры, летевшие с оппозиционером, поделились, что во время полета он пошел в туалет, откуда спустя некоторое время начали доноситься его крики и стоны.

По информации Baza, Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который представляет собой сильный психодислептик. Сейчас он в коме на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое.

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