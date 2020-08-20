Петербург и Ленобласть готовятся ввести единые льготы на проезд

Власти Петербурга и Ленинградской области планируют подписать соглашение о льготах на проезд в общественном транспорте, заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко 20 августа в ходе заседания Координационного совета двух субъектов.

По его словам, документ должен быть подписан до конца 2020 года. В нем будет определён перечень льготных категорий и названы маршруты, на которых будут действовать специальные условия.

В заседании Координационного совета также принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Он высоко оценил совместную работу двух регионов во время пандемии, отметив, что между Петербургом и Ленобластью не пришлось закрывать границы.

Сергей Еремеев

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