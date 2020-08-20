18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20 августа, 13:17

Петербург и Ленобласть готовятся ввести единые льготы на проезд

фото ЗакС политика Петербург и Ленобласть готовятся ввести единые льготы на проезд

Власти Петербурга и Ленинградской области планируют подписать соглашение о льготах на проезд в общественном транспорте, заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко 20 августа в ходе заседания Координационного совета двух субъектов. 

По его словам, документ должен быть подписан до конца 2020 года. В нем будет определён перечень льготных категорий и названы маршруты, на которых будут действовать специальные условия. 

В заседании Координационного совета также принял участие  губернатор Петербурга Александр Беглов. Он высоко оценил совместную работу двух регионов во время пандемии, отметив, что между Петербургом и Ленобластью не пришлось закрывать границы.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:27 В Петербурге проходит акция в поддержку Хабаровска, Навального, Беларуси и Куштау

13:23 Политолог Пастухов об отравлении Навального: Это диагноз всей России

12:30 Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

21 августа, 20:45 Самосвал, снегоход и почти 5 гектаров земли в декларациях глав комитетов Смольного

21 августа, 19:50 СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

21 августа, 18:57 Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

21 августа, 17:43 Градозащитники просят передать Музею городской скульптуры демонтируемые трамвайные опоры

21 августа, 17:17 Депутат Госдумы Власов добивается благоустройства набережной на Юго-Западе Петербурга

21 августа, 16:40 Навального оставят в омской больнице до стабилизации состояния

21 августа, 16:15 УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:27 В Петербурге проходит акция в поддержку Хабаровска, Навального, Беларуси и Куштау

14:12 Смольный перечислил выплаты почти 5 тысячам медиков, подхватившим COVID-19 на работе

13:23 Политолог Пастухов об отравлении Навального: Это диагноз всей России

12:30 Жители Охты собирают подписи против застройки части Свердловской набережной

11:42 На здании северо-западного Росприроднадзора возник баннер в поддержку башкирских экоактивистов

10:57 Еще 4921 россиянин заразился коронавирусной инфекцией (в Петербурге +183)

10:24 Находящегося в коме Навального доставили в Берлин

21 августа, 23:23 Второй день пикетов за Навального

21 августа, 20:57 Ходорковский: В ближайшие выходные белорусские демонстранты имеют последний шанс

21 августа, 20:45 Самосвал, снегоход и почти 5 гектаров земли в декларациях глав комитетов Смольного

21 августа, 20:36 Патриарх Кирилл призвал россиян чаще думать о "собственном конце света"

21 августа, 19:50 СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

21 августа, 19:20 Люди в белых халатах встали в пикеты в поддержку Навального в центре Петербурга

21 августа, 19:07 Между петербургскими вице-губернаторами перераспределили курируемые сферы

21 августа, 18:57 Муниципал: Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru