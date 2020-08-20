Глава Петроградского района отчитался о доходе в 2,96 млн рублей за 2019 год

Администрация Петроградского района опубликовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Глава районной администрации Иван Громов отчитался о доходе в 2,96 млн рублей за 2019 год, в 2018 году цифра была меньше - 2,16 млн рублей. В собственности у Громова появился автомобиль Suzuki Jimny. В пользовании же главы района помимо уже имеющейся квартиры на 77,4 кв.м, появилась еще одна жилплощадь на 52,1 кв.м.

Первый заместитель главы администрации, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Марина Лыбанева отчиталась о доходе в 2,46 млн рублей. У нее в собственности два земельных участка общей площадью более двух тысяч кв.м, садовый домик, три квартиры и три нежилых помещения.

Доход другого замглавы Петроградского района Дмитрия Думназева составил 1,7 млн рублей. Собственности у него нет, только в пользовании две квартиры. Еще один заместитель руководителя Евгений Корабельников отчитался о доходе в 1,67 млн рублей. Он владеет двумя машинами автомобиль Mercedes-Benz S 350 и BMW X5, мотоциклом BRP Can-Am RD Spyder RT и моторной лодкой "Нептун 40". Также у Корабельникова есть земельный участок, дом, две квартиры (одна в доле), гараж и машино-место, а пользуется он еще земельным участком, дачным домом и квартирой.

Доход замглавы Андрея Цибиногина в 2019 году составил 1,76 млн рублей. Он владеет двумя квартирами, земельным участком на 1,5 тысяч кв.м, жилым домом и машиной Honda CR-V. Заместитель руководителя районной администрации Елена Ячменева отчиталась о доходе в 1,9 млн рублей. В собственности у нее только доля в квартире на 56,8 кв.м.

Начальник отдела здравоохранения Евгений Кукушкин отчитался о доходе в 4,5 млн рублей, годом ранее он составил 1,4 млн рублей. Также у Кукушкина теперь вместо автомобиля Skoda Oktavia указан Audi Q5, но пропала из собственности доля в квартире на 109,6 кв.м - вместо нее теперь жилплощадь на 44,4 кв.м.

фото: gov.spb.ru

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