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14:38

В Кремле пожелали Навальному выздоровления и пообещали посодействовать в эвакуации в зарубежную клинику

фото ЗакС политика В Кремле пожелали Навальному выздоровления и пообещали посодействовать в эвакуации в зарубежную клинику

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков осведомлен о ситуации с госпитализацией политика Алексея Навального: чиновник пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал помочь в транспортировании оппозиционера в заграничную клинику - если появится такая необходимость, передает "Медуза".

Песков сообщил, что в Кремле знают о тяжелом состоянии Навального. В работе, отметил он, привлечены лучшие региональные специалисты.

Владимиру Путину отдельно не докладывают о Навальном, он получает информацию в рамках мониторинга новостных лент.

Песков акцентировал, что будет проведено скрупулезное расследование, если подтвердится, что оппозиционера отравили, однако сначала следует дождаться результатов анализов.

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось во время утреннего рейса из Томска в Москву. Авиаборт совершил экстренную посадку в Омске, политика госпитализировали в городскую больницу №1. Пассажиры, летевшие с оппозиционером, рассказали, что во время полета он пошел в туалет, откуда спустя некоторое время начали доноситься его крики и стоны.

Baza предположила, Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который представляет собой сильный психодислептик. Сейчас он в коме на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое.

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