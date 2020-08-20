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14:50

"Мемориал" признал журналистку Прокопьеву лицом, преследуемым по политическим мотивам

фото ЗакС политика "Мемориал" признал журналистку Прокопьеву лицом, преследуемым по политическим мотивам

Правозащитный центр "Мемориал" признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву лицом, которое преследовали по политическим соображениям, извещает "МБХ медиа".

"Мы считаем вынесенный ей обвинительный приговор по делу о публичном оправдании терроризма незаконным и политически мотивированным: преследование Прокопьевой связано с её журналистской деятельностью и по сути является актом цензуры", - констатировали в "Мемориале".

Ранее, напомним, второй западный окружной военный суд оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей, признав виновной в оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о предпосылках теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

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