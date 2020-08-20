Гудков связал отравление Навального с протестами в Белоруссии

Политик Дмитрий Гудков, анализируя события 20 августа, увидел их в виде звеньев одной цепи и первым по важности поставил госпитализацию оппозиционера Алексея Навального после отравления в самолете. Гудков намекает на усиление некоего репрессивного тренда, упоминая, в частности, задержание депутата Мосгордумы Олега Шереметева и отказ в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который на прошлогоднем московском митинге посмел прикоснуться к забралу шлема омоновца.

"Сергея Удальцова вновь собираются арестовать за "нарушение условий административного надзора". ВС оставил в силе приговор Ивану Любшину: 5 лет за "оправдание терроризма" в виде комментария в ВК. И это только утро 20-го августа 20-го года. Нужно просто понимать, какой вывод сделан из событий в Беларуси", - рассудил бывший лидер партии "Гражданская инициатива".

Отметим, что Кремль выразил готовность помочь Навальному с госпитализацией за рубеж и расследованием обстоятельств инцидента, но последнее возможно только в том случае, если подтвердится факт отравления.

В Белоруссии протесты и забастовки не утихают с 9 августа, когда президента Александра Лукашенко в шестой раз объявили победителем выборов с разгромным "счетом".