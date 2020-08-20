Вдоль реки Смоленки решили вырубить в 20 раз деревьев меньше, чем планировалось

Специалисты из комитета по природопользованию существенно скорректировали планы относительно уничтожения растительности вдоль реки Смоленки, сообщает паблик "Зеленая коалиция". Вместо анонсированной еще в 2016 году вырубки 409 деревьев и кустарников чиновники решили избавиться только от 20. Решение сотрудники озвучили в ходе инспекции местности, на которой присутствовали также городские экоактивисты, модерирующие паблике. Снесут в результате только сухие деревья и отдельные ветки, которые препятствуют работам по углублению дна, а за самой вырубкой можно будет наблюдать всем неравнодушным гражданам.

"Благодарим за конструктивный диалог Комитет по природопользованию и лично Председателя комитета Дениса Беляева", - говорится в сообщении.

Ожидается, что официальные результаты инспекции обнародуют в течение месяца.

Фото: "Зеленая коалиция"