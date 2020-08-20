18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:57

Вдоль реки Смоленки решили вырубить в 20 раз деревьев меньше, чем планировалось

фото ЗакС политика Вдоль реки Смоленки решили вырубить в 20 раз деревьев меньше, чем планировалось

Специалисты из комитета по природопользованию существенно скорректировали планы относительно уничтожения растительности вдоль реки Смоленки, сообщает паблик "Зеленая коалиция". Вместо анонсированной еще в 2016 году вырубки 409 деревьев и кустарников чиновники решили избавиться только от 20. Решение сотрудники озвучили в ходе инспекции местности, на которой присутствовали также городские экоактивисты, модерирующие паблике. Снесут в результате только сухие деревья и отдельные ветки, которые препятствуют работам по углублению дна, а за самой вырубкой можно будет наблюдать всем неравнодушным гражданам.

"Благодарим за конструктивный диалог Комитет по природопользованию и лично Председателя комитета Дениса Беляева", - говорится в сообщении.

Ожидается, что официальные результаты инспекции обнародуют в течение месяца.

Фото: "Зеленая коалиция"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:58 Богатые жены и водный транспорт: Что указали в декларациях о доходах главы районов

17:26 Милонов хочет запретить россиянам слушать музыку в транспорте

17:08 Пресс-секретарь Беглова отчиталась о доходе в 3 млн рублей за 2019 год

16:56 Волков видит в ситуации с отравлением Навального попытку "сокрытия следов преступления"

16:30 В Петродворцовом районе переименовали железнодорожную станцию Красные Зори

14:38 В Кремле пожелали Навальному выздоровления и пообещали посодействовать в эвакуации в зарубежную клинику

13:51 Беглов уверен, что Петербургу и Ленобласти нет равных в Северной Европе

13:45 Возле здания ФСБ в Москве задержали активиста ЛПР с плакатом "Навального отравили. Он в коме"

13:37 Беглов: У нас должна быть единая структура управления с Ленобластью

13:18 В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 Богатые жены и водный транспорт: Что указали в декларациях о доходах главы районов

17:54 В минском изоляторе нашли петербуржца, которого выпустят в ближайшие дни

17:26 Милонов хочет запретить россиянам слушать музыку в транспорте

17:08 Пресс-секретарь Беглова отчиталась о доходе в 3 млн рублей за 2019 год

16:56 Волков видит в ситуации с отравлением Навального попытку "сокрытия следов преступления"

16:30 В Петродворцовом районе переименовали железнодорожную станцию Красные Зори

16:17 Муниципал: Суд оставил Погосян главой МО "Остров Декабристов"

15:57 Вдоль реки Смоленки решили вырубить в 20 раз деревьев меньше, чем планировалось

15:40 Горсуд оставил в силе штраф стоявшему в протестной очереди депутату города Пушкин

15:21 Гудков связал отравление Навального с протестами в Белоруссии

14:50 "Мемориал" признал журналистку Прокопьеву лицом, преследуемым по политическим мотивам

14:38 В Кремле пожелали Навальному выздоровления и пообещали посодействовать в эвакуации в зарубежную клинику

14:20 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

14:01 Глава Петроградского района отчитался о доходе в 2,96 млн рублей за 2019 год

13:51 Беглов уверен, что Петербургу и Ленобласти нет равных в Северной Европе

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru