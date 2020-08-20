Богатые жены и водный транспорт: Что указали в декларациях о доходах главы районов

К 20 августа все администрации районов Петербурга отчитались о доходах и имуществе сотрудников за 2019 год. Больше всего задекларировала глава Адмиралтейского района - 5,4 млн рублей. Супруги двух других районных руководителей задекларировали доходы в разы больше - 20 и 17 млн рублей.

Лидеры по достатку

Наибольший доход среди руководителей районных администраций задекларировала Светлана Штукова, возглавляющая Адмиралтейский район с декабря 2014 года. Ее доход за 2019 год составил 5,4 млн рублей. С 2018 года сумма увеличилась на 3,2 млн рублей. Расширился список собственности Штуковой. Теперь она владеет двумя квартирами полностью, еще тремя в доле, земельным участком на 695 кв.м и домом. Также помимо автомобиля Mercedes GLE, у главы района указаны ВАЗ 2102 и Ford Granada. Последняя машина в декларации за 2018 год была указана у супруга Штуковой, как и часть перешедшей ей недвижимости. В документе за 2019 год сведений о супруге главы районной администрации нет.

На втором месте по доходам среди глав администраций - уже семь лет руководящий Приморским районом Николай Цед. Он отчитался о сумме в 3,36 млн рублей. Это больше его дохода за 2018 год на 840 тысяч рублей. В собственности Цеда указаны Audi Q7 и квартира. В пользовании у него жилой дом и три земельных участка общей площадью на 5030 кв.м. Доход его супруги за 2019 год составил 3,9 млн рублей, а владеет она тремя земельными участками (общая площадь 5030 кв.м), домом и долями в двух квартирах.

Третье место по размеру дохода заняла глава Курортного района Наталья Чечина, занявшая свой пост в январе 2019 года. Ее доход составил 3,2 млн рублей. Глава района владеет квартирой в 91,1 кв.м, нежилым помещением в 96,6 кв.м и машино-местом, в пользовании же у нее – квартира в 35 кв.м.

"Средний класс"

О доходе более 3 млн рублей отчитались еще пять районных руководителей. В частности, сумму в 3,08 млн рублей указал глава Калининского района Василий Пониделко. Его доход с 2018 года вырос почти на миллион рублей. В списке собственности Пониделко все так же указаны земельный участок, квартира и дом. В пользовании у главы района квартира на 195,9 кв.м, жилплощадь такого же размера указана в собственности супруги Пониделко. У чиновника все еще есть мотоцикл Harley-Davidson Fxst Softail Custom и прицеп для перевозки водной техники.

Доход главы Колпинского района Анатолия Повелия вырос на 890 тысяч рублей до 3,1 млн рублей. С сентября по декабрь 2019 года он также входил в правительство региона. Владеет Павелий земельным участком, домом, автомобилями Mercedes Benz G 350 и ГАЗ 21 "Волга" и автоприцепом.

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий отчитался о доходе в 3,18 млн рублей за 2019 год, в 2018 году сумма составляла 2,4 млн рублей. В собственности у него все так же ничего нет, только квартира на 87 кв.м в пользовании. Судя по декларации, она может принадлежать супруге Омельницкого, чей доход за 2019 год составил 2,8 млн рублей.

Доход в 3,1 млн рублей задекларировал глава Московского района Владимир Ушаков, что выше суммы, заработанной им за 2018 год на 670 тысяч рублей. Чиновник в прошлом году обзавелся автомобилем Toyota Land Cruiser 200, который ранее значился в собственности его супруги. Ушаков также имеет восемь земельных участков, три дома, квартиру в совместной собственности, два обычных гаражах и один для лодки. Для последнего у главы района есть моторная лодка "Онего-39".

Хорошие супруги

Отчитался о доходе в 3,18 млн рублей за 2019 год глава Фрунзенского района Константин Серов. В собственности у него два земельных участка и два жилых дома, а в пользовании - квартира. Доход же супруги Серова составил 20,6 млн рублей. Владеет она тремя квартирами на 73.1, 76.3 и 54.6 кв.м.

Еще одна состоятельная супруга у руководителя Московским районом Максима Мейксина - 17 млн рублей дохода за 2019 год. Она владеет автомобилем Ауди Q5, пятью земельными участками общей площадью более 130 тысяч кв.м, двумя квартирами, машино-местом и нежилым помещением. Доход самого Мейксина составил 2,7 млн рублей. В собственности у него два земельных участка, две квартиры, гараж, машино-место, нежилое здание, автомобиль Honda Pilot и автоприцеп.

От двух до трех миллионов

Большая же часть районных руководителей задекларировали доходы менее 3 млн рублей. При этом, никто из глав районов не получил менее 2 млн рублей за 2019 год.

Глава администрации Петроградского района Иван Громов задекларировал 2,96 млн рублей за 2019 год, в 2018 году сумма была меньше - 2,16 млн рублей. Раньше в собственности у чиновника ничего не было, теперь указан автомобиль Suzuki Jimny. В пользовании главы района помимо уже имеющейся квартиры на 77,4 кв.м, появилась еще одна жилплощадь на 52,1 кв.м.

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк отчитался о доходе в 2,9 млн рублей в 2019 году, тогда как в 2018 году его заработок составлял 5,5 млн рублей. Владеет он долей в квартире, автомобилем Lexus LX450D и местом в паркинге площадью 16,5 кв.м.

Руководитель Василеостровского района Эдуард Ильин сообщил о 2,4 млн рублей, полученных за прошлый год. У него в собственности две квартиры и Range Rover Sport.

Доход главы Невского района Алексея Гульчука в 2019 году составил 2,6 млн рублей. В перечне собственности у него указаны земельный участок, жилой дом, квартира и Volvo XC90.

Доход главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина с 2018 по 2019 год вырос на 600 тысяч рублей до 2,89 млн рублей. Собственности у него нет, но есть квартира на 57 кв.м в пользовании.

Руководитель Петродворцового района Дмитрий Попов отчитался о 2,93 млн рублей, полученных в 2019 году. В 2018 году в аналогичном отчете доход районного главы составил 2,18 млн рублей. В собственности у Попова автомобиль Audi A6 и земельный участок на 1000 кв.м, а в пользовании – садовый дом и квартира.

"Морские волки"

Доход главы администрации Кировского района Сергея Иванова составил 2,8 млн рублей. В собственности у него автомобиль Volvo XC70, моторная лодка "Лидер 360" и доля в квартире.

Водным транспортом располагает и глава Выборгского района Валерий Гарнец - у него яхта Honda и прицеп для перевозки водной техники. Также чиновник владеет квартирой и двумя парковочными местами. Доход Гарнеца в 2019 году вырос на 100 тысяч рублей до 2,59 млн рублей.

Две надувные лодки Nordik 390 IT и Nordik 270 IT есть у главы Красносельского района Олега Фадеенко. Также он владеет квартирой на 42,3 кв.м, а доход его составил 2,58 млн рублей.

Моторная лодка "Онего-39", как уже сообщалось, есть у главы Московского района Владимира Ушакова.

София Саттарова

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