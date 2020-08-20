Невзоров: Надеюсь, что большую часть яда для Навального украли сами исполнители

Публицист Александр Невзоров, комментируя резонансное отравление оппозиционера Алексея Навального на собственном YouTube-канале, выразил ироническое удивление тому, что, по его мнению, Кремль в высшей степени оперативно "усвоил уроки Белоруссии", где власть сумела "обезглавить" и тем сам самым обескровить протест. Нечто подобное теперь, по его оценке, могут попытаться совершить и в России, и инцидент 20 августа - тому пример.

"В отравлении Навального ничего, собственно, неожиданного нету, дело житейское. Это вполне логичная зачистка перед неизбежными, скорее всего, и в России тоже событиями. А вы что, хотите, чтобы они сидели сложа руки и ждали, пока их будут по одному выводить на площадь? Это странные, наивные, наивные надежды, люди много лет тратились на косметологов, массажистов, пластических хирургов", - произнес публицист.

Правда, по словам Невзорова, эффективные отравления россиян перестали удаваться у их организаторов. Желая оппозиционеру выздоровления, он также понадеялся, что "большую часть яда для Навального украли сами исполнители".

Напомним, что политик, выпив чай в аэропорту, почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Кремль пожелал борцу с коррупцией здоровья и согласился помочь с медицинским обслуживанием за рубежом. Уголовное дело по факту отравления пока не возбуждено.