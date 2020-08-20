Бондаренко заявил о почти полной готовности жилищного фонда к зиме

Согласно отчетам районных администраций Петербурга, предъявленным вице-губернатору Николаю Бондаренко, к предстоящей зиме готово 89% жилищного фонда сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что эта цифра превышает показатель, продемонстрированный ровно год назад.

"Лучше всего в Петербурге планы подготовки многоквартирных домов соблюдаются лицензиатами, то есть управляющими организациями (91% домов готовы к зиме), ниже темпы подготовки в домах при непосредственном управлении, ТСЖ, ЖСК, ЖК и в ведомственных общежитиях", - говорится в сообщении.

Помимо непосредственно отчетов, чиновники лично проверили 13% жилых домов (в абсолютных цифрах - 2836) и подтвердили их готовность к зиме, и этот показатель тоже превышает прошлогодний.

Впрочем, 68 домов признали с точки защищенности перед непогодой признали проблемными, и, возможно, виновных привлекут к административной ответственности. Завершиться подготовка жилфонда к зиме должна не позднее 1 сентября. Речь идет о 23661 здании.

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