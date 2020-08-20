У Гостиного двора начались пикеты в поддержку Алексея Навального

У выхода из станции метро "Гостиный двор" активисты встали в одиночные пикеты с целью выразить свой протест против предполагаемого злонамеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального, который до сих пор находится без сознания. Как сообщает журналист Георгий Марков, на месте присутствует не менее 50 человек, объединенных одним поводом.

Плакаты, содержащиеся в руках пикетчиков, гласят: "#Навальныйживи". Часть людей стоит без плакатов, но с характерной "навальнистской" символикой на теле и одежде.

Алексей Навальный, считающийся лидером российской оппозиции, почувствовал себя плохо на борту самолета, который возвращался из Томска в Москву. После экстренной посадки его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в омской больнице.