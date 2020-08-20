Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

В комитете по здравоохранению объявили о выделении семи миллионов рублей на санаторное обслуживание людей, которых лечили от пневмонии и коронавируса в этом году, передает сайт городского правительства. Каждому такому пациенту гарантируют двухнедельный курс лечения. По расчету чиновников, один день обслуживания таких граждан обойдется городской казне в 3281 рубль.

"Больной сможет рассчитывать на размещение в двухместном номере со всеми удобствами, лечебное питание и оказание медицинской помощи в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации", - гласит сообщение.

Обязательные условия - стабильное состояние и отрицательный результат теста на коронавирус. В Смольном думают и о том, чтобы распространить предоставление этих путевок также на следующий год.