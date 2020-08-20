Отравление Навального: что известно к вечеру четверга

Политик Алексей Навальный находится в коме в омской больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Соратники оппозиционера уверены, что его отравили.

О госпитализации Алексея Навального стало известно рано утром 20 августа. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш написала в твиттере, что основателю Фонда борьбы с коррупцией стало очень плохо на борту самолета во время возвращения из Томска в Москву. До этого политик провел несколько дней в Новосибирске и Томске, где встречался с кандидатами в депутаты местных парламентов, которых поддерживает проект "Умное голосование".

Навальный потерял сознание, когда отошел в туалет. Один из пассажиров самолета написал в Instagram (аккаунт - djpavlin), что оппозиционера "еле откачали" и он "до сих пор кричит от боли". Крики попали на видео, снятое тем же пассажиром.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального поместили в местную больницу БСМП-1, в отделение токсикореанимации, где в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре стало известно, что политик находится в коме. По непроверенной информации, которую транслировало издание NGS55, его могли ввести в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Позже в региональном Минздраве заявили, что политик находится в состоянии естественной комы.

Тот же портал NGS55 вскоре сообщил, что у больницы дежурят полицейские и нацгвардейцы, а в кабинет к главному врачу заходили сотрудники ФСБ. Соратники оппозиционера, летевшие с ним, сообщили, что полицейских вызвали они. Однако Ярмыш в эфире канала "Навальный live" рассказала, что сотрудников полиции из различных отделов, в форме и в штатском, в больнице было "больше раза в два, чем врачей".

Единомышленники политика уверены в отравлении. Его пресс-секретарь предполагает, что Навальному что-то подмешали в чай, который он пил в томском аэропорту. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - написала Ярмыш в Twitter. Руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади объявил, что обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст. 105 УК РФ).

Политик Владимир Милов во время прямого эфира на канале "Навальный live" предположил, что существовал замысел, чтобы оппозиционеру стало плохо в самолете и ему не смогли бы оказать квалифицированную помощь.

Издатель "Медиазоны" и участник проекта Pussy Riot Петр Верзилов нашел много общего между госпитализацией Навального и историей собственного отравления в сентябре 2018 года.

"Мое отравление по симптомам в первые часы ОЧЕНЬ похоже на то что происходит с Навальным сейчас - 2-3 часа с момента интоксикации, потеря речи, внимания, координации, резкая боль, затем потеря сознания, тяжёлое состояние в реанимации, подключение к ИВЛ в реанимации", - написал Верзилов.

Врачи омской больницы говорят о стабильно тяжелом состоянии пациента, но диагноз не называют. Согласно заявлению заместителя главного врача БСМП-1 Анатолия Калиниченко, рассматриваются разные версии.

"Нет никакой уверенности, что причиной его состояния является отправление. Отравление рассматривается как одна из версий. Но может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем", - заявил Калиниченко журналистам.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что согласно предварительному диагнозу врачей, Навального отравили неустановленным психодиcлептиком. Издание NGS55 уточнило, что речь может идти об оксибутирате натрия. Московский врач-нарколог Эркен Иманбиев в интервью "Коммерсанту" подверг эту версию сомнению. По его словам, отравление от этого препарата возникает, как правило, после длительного применения. Кроме того, невозможно не почувствовать солоноватый вкус порошка, отметил эксперт.

Версию с оксибутиратом опровергла и Baza, сославшаяся на врачей, "которые лечат Алексея Навального".

"Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но всё равно не могут понять, что с ним. Главное сейчас — определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть)", - написало издание.

Около двух часов по московскому времени в Омск прилетели жена Алексея Навального Юлия, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и врач Анастасия Васильева. После переговоров с главврачом больницы Юлию Навальную пустили в палату к мужу. Васильева и Жданов сообщили, что им в этом отказали. Кроме того, в больнице заявили о невозможности транспортировки пациента, сославшись на то, что его состояние нетранспортабельно, написал Жданов.

В нескольких городах России прошли акции в поддержку Навального. Первые - в Новосибирске, Омске и Томске. В Омске пикетировали прямо у больницы, где находится политик. В Москве днем задержали либертарианца Кирилла Чуракова, который встал у приемной ФСБ на Лубянке с плакатом "Навального отравили. Он в коме". По данным "ОВД-Инфо", активист провел в полицейском отделении порядка трех часов, после чего его отпустили под обязательство о явке. У петербургской приемной ФСБ на Литейном проспекте тоже прошла акция, организованная движением "Весна", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Кроме того, несколько десятков человек пришли поддержать оппозиционера к Гостиному двору.

Сергей Еремеев