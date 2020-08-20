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20:27

В Москве задерживают вышедших на акцию в поддержку Навального

фото ЗакС политика В Москве задерживают вышедших на акцию в поддержку Навального

Московская акция в поддержку политика Алексея Навального, который впал в кому после тяжелого отравления, обернулась для ее участников задержаниями. На данный момент известно о задержаниях как минимум четырех демонстрантов, занявших тротуар у главного здания ФСБ, передает "МБХ Медиа". Следует отметить, что в руки силовиков  попадают люди, не имеющие при себе каких-либо плакатов.

В отличие от столичной акции, две петербургских - на Литейном проспекте и у Гостиного двора - проходят мирно. Максимум, который пока позволяет себе полиция, это проверка документов, типичная для таких случаев.

Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска. Его экстренно госпитализировали в омскую больницу, подключив к аппарату ИВЛ.

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