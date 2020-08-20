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21:07

После акции у здания УФСБ задержан петербургский активист

фото ЗакС политика После акции у здания УФСБ задержан петербургский активист

Полиция задержала активиста Павла Крисевича после акций в поддержку Алексея Навального, проходивших вечером 20 августа у здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти и возле станции метро "Гостиный двор", сообщает "ОВД-Инфо". 

Крисевич был одним из тех, кто сегодня принес чай к зданию УФСБ на Литейном проспекте. Жидкость в его чашке пенилась и символизировала яд, которым мог быть отравлен политик Алексей Навальный в томском аэропорту. Позже активист побывал на Невском проспекте, где проходили одиночные пикеты сторонников оппозиционного политика. 

Причины задержания Крисевича пока неизвестны. По информации "ОВД-Инфо", его везут в 78 отдел полиции. 

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. В Москве полиция задержала нескольких активистов с плакатами у здания ФСБ. 

 

 

 

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