Чаепитие в поддержку Навального

В Петербурге 20 августа прошло две акции в поддержку оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ранее в этот же день его госпитализировали в больницу в Омске. Сторонники оппозиционера считают, что его отравили в аэропорту Томска, где Навальный выпил чай перед посадкой на самолет. На петербургских мероприятиях обошлось без задержаний, в отдел отправлен только уже покинувший акцию художник-активист Павел Крисевич и нетрезвый прохожий.

Одна из акций проходила у здания управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Представители движения "Весна" и другие активисты на лестнице у входа в ведомство ставили стаканчики с чаем, которые были расписаны разными фразами: "К ответу!", "Кто отравил Навального?" и другими. Всего в акции приняло участие 10 человек.

Активист "Весны" Тимофей Городилов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что практически каждый год в России происходят громкие отравления людей, которые "как-то не так высказываются, как-то не так действуют". В ситуации с Навальным до сих пор непонятно, что именно с ним произошло, добавил Городилов. По его словам, "Весна" очень переживает за оппозионера и считает, что необходимо найти виновных.

Сотрудники ФСБ, находящиеся в припаркованной рядом машине, выходили к каждому поставившему стакан у ведомства и просили его убрать:

- Историческое здание, некрасиво как-то, - убеждал представитель ФСБ. - Туристы ходят, подумают, что это мусор, скажут, что у нас грязный город.

Активисты просьбу сотрудника выполнили и убрали за собой стаканчики.

Со своей чашкой пришел к ФСБ художник-перфомансист Павел Крисевич. Он заварил чай на ступенях ведомства, напиток его бурлил и пенился. По словам художника, это особый "томский чай". Крисевич так же выполнил просьбу сотрудника ФСБ и убрал чашку с лестницы. Однако, позже, уже после посещения второй акции на Невском проспекте, художника задержали, сообщили в "ОВД-Инфо". Там же добавили, что Крисевича отвезли в 1 отдел полиции и оставляют там на ночь.

На него составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) из-за акцию в поддержку политзаключенных 19 августа - полицейские заявили, что во время мероприятия на спине у Крисевича были написаны нецензурные слова, передает "ОВД-Инфо". Художник 19 августа прицепил себя с помощью троса к Троицком мосту и повис над водой. Таким образом он решил поддержать политзаключенных.

Вторая акция 20 августа проходила на Невском проспекте у станции метро "Гостиный двор". Там собралось около 50-60 человек, которые разбились на маленькие группы и общались между собой.

Поддержку Навальному высказывали разными способами: расписанными фразами стаканчиками с чаем, символикой Штаба оппозиционера, надписями на руках и одиночными пикетами.

С плакатами люди вставали на значительном расстоянии друг от друга, к ним подходили сотрудники полиции, проверяли документы, фотографировали и отходили - без каких-либо требований. Одной активистке, представившейся Анной, полицейский даже помог подержать плакат, пока она доставала паспорт. А затем сотрудники правоохранительных органов посоветовали ей отойти подальше от другого пикетчика, чтобы соблюдалась необходимая между ними дистанция, рассказала девушка корреспонденту ЗАКС.Ру. По словам Анны, она узнала о случившемся с Навальным утром, а вечером прогуливалась по Невскому, увидела активистов и решила присоединиться.

- В первую очередь, это обращение внимания на ситуацию с Навальным, что не просто так это все. Человек просто высказывает свою позицию, а ему по шапке за это прилетает, - поделилась своей позицией Анна.

Поддержать Навального пришли и некоторые муниципальные депутаты Петербурга. В частности, мундеп МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. Она заявила, что, по ее мнению, совершено покушение на убийство известного оппозиционера. Причина, как считает Уткина, заключается в его политической деятельности.

- В связи с тем, что это единственная политическая сила сейчас на территории России, которая способна изменить режим, существующий сейчас, и вообще положение вещей. И в связи с тем, что события в Белоруссии таким образом развиваются, тектонические какие-то процессы идут, - считает муниципальный депутат.

На самой акции полицейские вели себя вежливо и, казалось, что никого задерживать не планируют, хотя вдоль Невского и было припарковано пять автозаков. Пассажира для одного из них все же нашли - проходящего мимо мужчину в нетрезвом состоянии. При этом, избежал задержания и молодой человек, который подойдя к группе активистов выкрикнул призыв к расправе над либералами. Протестующие обратили на это внимание полиции. Те ознакомились с документами юноши и проводили его до находящегося неподалёку дома. У ворот сотрудник полиции обратился к молодому человеку:

- Впредь посреди Невского проспекта так больше не делать.

Полицейский предупредил юношу, что при поступлении заявления от граждан, его призовут к ответу. Молодой человек пообещал больше так не делать.

На проспекте же тем временем продолжался мирный протест с призывами к правоохранительным органам провести честное расследование отравления Алексея Навального. Завершился он ровно в 22:00 часов. Под бой часов на Башне Городской Думы (Думская башня) остававшиеся у метро активисты зааплодировали и свернули последний плакат.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова