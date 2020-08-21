Жданов: В организме Навального нашли смертельное вещество, опасное для окружающих

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, дежурящий в омской больнице, где в коме лежит Алексей Навальный, сообщил, что в организме политика нашли некий токсин, "опасный для окружающих". Данная информация поступила ему от представителя транспортной полиции, название вещества не называется из-за "тайны следствия".

По словам правоохранителя, ввиду данного обстоятельства вокруг оппозиционера должны находиться лишь люди в костюмах химзащиты.

Ранее врачи омской инфекционной больницы не санкционировали транспортировку Навального в немецкую клинику, сославшись на его нестабильное состояние. Как уточнила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, отказ пришел "в последний момент", несмотря на то, что раньше медики согласились оформить необходимые для перевозки документы.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.