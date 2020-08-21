Волков: В лайнере из ФРГ есть оборудование для перевозки "опасных" пациентов

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков уведомил, что в прибывшем из Германии спецборте имеется оборудование, необходимое для перевозки опасных для окружающих пациентов.

"Из-за чертова ковида самолет взял на борт такое оборудование", - уточнил он у себя в Telegram-канале.

Ранее сегодня директор ФБК Иван Жданов известил, что представитель транспортной полиции заявил, что в организме Навального обнаружили некий опасные токсин, угрожающий не только его жизни, но и окружающим.

"Все начинают задавать простые вопросы: а как же уже сутки с ним работали без костюмов химзащиты? А что же ни у кого из пассажиров рейса Томск - Москва нет симптомов? А у Киры [Ярмыш], которая в соседнем кресле сидела? И что это за вещество такое и почему не говорят, что за вещество?" - интересуется Волков.

Между тем, лайнер из Нюрнберга уже стоит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный может оказаться в Германии уже 12:00-13:00, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.