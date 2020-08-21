Коронавирус обнаружен у ещё 4870 россиян: в Петербурге - плюс 181 заболевший

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил ежесуточную статистику по количеству новых случаев заболевания: так, COVID-19 подтвердился у ещё 4870 россиян, соответственно, на сегодняшний день официально известно о 946 976 заразившихся.

Зафиксировано 90 смертей, за весь период с начала пандемии вирус унес жизни 16 189 граждан.

Наибольшее количество новых случаев в Москве - 690, Петербурге - 181, Московской области - 151, Ставропольском крае - 132.

За сутки COVID-19 побороли ещё 5 817 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 761 330.

В Северной столице скончались ещё 6 местных жителей (всего - 2314), а вылечился - 101 (всего - 24 977).