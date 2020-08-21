18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:51

Коронавирус обнаружен у ещё 4870 россиян: в Петербурге - плюс 181 заболевший

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружен у ещё 4870 россиян: в Петербурге - плюс 181 заболевший

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил ежесуточную статистику по количеству новых случаев заболевания: так, COVID-19 подтвердился у ещё 4870 россиян, соответственно, на сегодняшний день официально известно о 946 976 заразившихся.

Зафиксировано 90 смертей, за весь период с начала пандемии вирус унес жизни 16 189 граждан.

Наибольшее количество новых случаев в Москве - 690, Петербурге - 181, Московской области - 151, Ставропольском крае - 132.

За сутки COVID-19 побороли ещё 5 817 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 761 330.

В Северной столице скончались ещё 6 местных жителей (всего - 2314), а вылечился - 101 (всего - 24 977).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20 августа, 20:57 В Смольном допускают дистанционное обучение в школах и в следующем учебном году

20 августа, 19:58 Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

20 августа, 12:30 Беглов заявил о миллионах петербуржцев, уехавших в область во время пандемии

20 августа, 11:40 Смольный выделил 7 млн рублей на санатории для переболевших COVID-19 петербуржцев

20 августа, 10:43 Подтверждено 4785 новых случаев заражения COVID-19: в Петербурге - 160

19 августа, 18:19 Администрация Петродворцового района выделила 12,2 млн рублей на СИЗ для школ и детсадов

19 августа, 18:00 Беглов велел школам соблюдать строгие санитарные правила, "пока вирус не отступит"

19 августа, 10:59 В России – 4828 новых инфицирований коронавирусом, в Петербурге – 162

18 августа, 19:18 Смольный не стал вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ

18 августа, 17:16 Предприниматели Петербурга собирают подписи под "предсмертным письмом" Беглову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:20 "Ефремов не боится тюрьмы!": Адвокат актёра обвинил судью в заинтересованности и потребовал её отвода

11:46 Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

11:16 Главврач больницы, где лежит Навальный: Ядов не выявлено, мы не считаем, что пациент перенёс отравление

10:51 Коронавирус обнаружен у ещё 4870 россиян: в Петербурге - плюс 181 заболевший

10:27 ТАСС: Правоохранительные органы отрицают обнаружение в организме Навального яда

10:02 Волков: В лайнере из ФРГ есть оборудование для перевозки "опасных" пациентов

9:27 Жданов: В организме Навального нашли смертельное вещество, опасное для окружающих

0:23 Чаепитие в поддержку Навального

20 августа, 21:07 После акции у здания УФСБ задержан петербургский активист

20 августа, 20:57 В Смольном допускают дистанционное обучение в школах и в следующем учебном году

20 августа, 20:27 В Москве задерживают вышедших на акцию в поддержку Навального

20 августа, 19:58 Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

20 августа, 19:51 Отравление Навального: что известно к вечеру четверга

20 августа, 19:27 У Гостиного двора начались пикеты в поддержку Алексея Навального

20 августа, 19:20 У здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти проходит акция в поддержку Навального

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru