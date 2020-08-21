Главврач больницы, где лежит Навальный: Ядов не выявлено, мы не считаем, что пациент перенёс отравление

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко вышел к представителям СМИ и сообщил, что в организме политика Алексея Навального не обнаружено следов токсического вещества, делится "Медиазона".

"Ядов не выявлено, мы не считаем, что пациент перенёс отравление. В настоящее время диагноз "отравление" остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент его перенес", - уверяет Калиниченко.

На сегодняшний день врачи уже поставили предварительный диагноз, основываясь на состоянии Навального.

"К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - заключил Калиниченко.

Между тем, лайнер из Нюрнберга уже стоит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный может оказаться в Германии уже сегодня, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.