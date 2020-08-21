Беглов сообщил о снижении бумажной нагрузки на учителей

На заседании педагогического совета Петербурга городской глава Александр Беглов уведомил собравшихся о том, что школам удалось снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

"Как мне докладывают, это удалось сделать не на 10, а на 11 %", - отчитался губернатор, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Кроме того, градоначальник напомнил, что новый учебный год в петербургских школах традиционно начнется 1 сентября в очном режиме. Ранее он просил тщательнее следить за соблюдением санитарных правил в учебных учреждениях.

Добавим также, в текущем году из-за коронавируса 1 сентября на линейки в петербургских школах приглашены только ученики 1-х и 11-х классов.

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