Главврач омской больницы: Основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ

Александр Мураховский - главный врач омской больницы №1, в которой в реанимации лежит политик Алексей Навальный, - заявил, что основной диагноз, поставленный оппозиционеру, - нарушение обмена веществ, информирует "Эхо Москвы". Именно к этой версии склоняются специалисты.

Кроме того, у Навального, по словам медика, нарушен углеводный баланс, резко понижен сахар в крови, - именно это, считает он, и вызвало потерю сознания.

Ранее врачи уведомили, что в организме политика нет опасных ядов.

Между тем, спецборт из Германии уже стоит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный может оказаться в Германии уже сегодня, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.