Лжеминер вновь обрушился на петербургские суды и магазины

Злоумышленник оповестил петербургские суды, а также магазины крупных торговых сетей города о якобы заложенных в них бомбах. При этом об эвакуации помещений информации нет.

"Заминированы здания суда, магазины Ашан, Магнит, Пятерочка, Лента и Перекресток", - отмечается в сообщение объединенной пресс-службы городских судов.

Уточняется, что эвакуируется лишь Смольнинский райсуд.

Днём ранее из-за угрожающего послания прервали свою работу гипермаркеты "Мега". Кроме того, сообщалось о минировании Ленинградской АЭС.

Нигде взрывоопасных веществ не обнаружили.