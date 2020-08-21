Лжеминер вновь обрушился на петербургские суды и магазины

Злоумышленник оповестил петербургские суды, а также магазины крупных торговых сетей города о якобы заложенных в них бомбах. При этом об эвакуации помещений информации нет.
"Заминированы здания суда, магазины Ашан, Магнит, Пятерочка, Лента и Перекресток", - отмечается в сообщение объединенной пресс-службы городских судов.
Уточняется, что эвакуируется лишь Смольнинский райсуд.
Днём ранее из-за угрожающего послания прервали свою работу гипермаркеты "Мега". Кроме того, сообщалось о минировании Ленинградской АЭС.
Нигде взрывоопасных веществ не обнаружили.